再增10名患者離世　7人未打齊3針

第5波新冠肺炎疫情未平，醫院管理局總行政經理（醫療職系）關慧敏今日(19日)表示，過去一日有10名確診病人在公立醫院離世，死者為7男3女，年齡介乎55至93歲；死者中，7人未打齊3針。另外，局方近日觀察到，入院人數、病床使用率，以及員工確診均有向下的趨勢，故服務上會有調整。不過關強調，暫時會維持遠程醫療服務，因為有病人有需要，可能認為遠程醫療比較方便。

關表示，較年輕的死者，為無打針的55歲男死者，本身有多種長期病，無自理能力，需要家人照顧。他生前於9月初曾因發燒、精神狀況不好，到急症室發現快測確診，當時也有肺花，有服用新冠口服藥，惟之後情況無好轉，昨日(18日)離世。

另外，截至今日，共有2,647名確診病人留醫治療，當中有233名為新增病人。需要入住隔離設施的病人中，468名病人在隔離病房，171名病人在二線隔離病房，493名病人在北大嶼山醫院香港感染控制中心，217名病人在亞博館新冠治療中心，當中合共有149名是新增確診病人。昨日新增呈報7名危殆病人及11名嚴重病人，現時合共有56名危殆及59名嚴重病人，當中17名危殆病人正接受深切治療。