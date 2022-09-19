葵青荃灣及黃大仙區多處屋苑污水帶疫　政府派20.5萬快測包

新一波新冠肺炎疫情持續，政府今日(19日)表示，葵青、荃灣、黃大仙區多處屋邨驗出污水染疫，房屋署及當區的民政事務處將陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約20.5萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

涉及地點包括葵青浩景臺、祖堯邨、悅麗苑、賢麗苑、下葵涌村、月海灣、芊紅居及葵涌中心；荃灣圓墩村、怡龍別墅、排棉角村、瀧珀、青龍頭新村、帝華軒、海雲軒、豪景花園依麗小築、龍騰閣、富華中心、、華都中心、怡景園、綠楊新邨、寶雲匯、朗逸峯及光板田村；黃大仙區彩虹花園、文德樓、牛池灣村、金池徑14-16號（雙號）、金池徑21-23號（單號）、金池徑22-24號（雙號）、金池徑29-31號（單號）、龍池徑、天宏苑、天馬苑、翠竹花園、竹園聯合村及竹園南邨。

為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行新冠病毒檢測，並在一些地區檢測到污水含病毒的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。