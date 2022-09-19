今增6260確診　包括174宗輸入個案

新冠肺炎疫情毒鏈難斷。衞生署衞生防護中心今日(19日)公布，本港過去一日新增6,260宗確診，包括174宗輸入個案。昨日(18日)多3間安老院及1間殘疾院舍出現8宗新個案，共58同院友需檢疫。學校方面，再多1,881宗學校呈報確診，其中有20校、共22個班別級現傳播，須停課一周；另北區粉嶺神召會幼稚園有23名學生及6名教師染疫，須全校停課。

輸入個案中，有95宗在機場發現，47宗在檢疫設施、抵港1至3日確診，另有25宗為黃碼人士於抵港第4至7日確診，7人在抵港8日後才確診。至於Omicron變種病毒株方面，本月13日個案中，感染BA.4或BA.5佔整體個案84.1%；其中感染BA.5佔整體個案77.6%、感染BA.4佔整體個案6.48%、感染BA.2.2佔13.2%、感染2.12.1佔2.7%。

被問到何時可放寬防疫措施，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，相信港府會檢視一系列因素包括疫情走勢是否穩步向好，對公立醫院壓力較少便可看有沒有機會調整。