學校呈報1881宗確診　粉嶺神召會幼稚園全校停課

衞生署衞生防護中心公布，本港過去周末及今日(19日)有1,881宗學校呈報確診個案，來自886間學校，涉1,618名學生及263名教職員。另在過去7日，有675間學校發現有兩宗或以上染疫個案，今有20間學校、共22個班級需停課一周。北區粉嶺神召會幼稚園出現爆發，累計有29名師生中招，須全校停課。

新增確診的學校，有275及112宗於上周五及上周六(16及17日)呈報，昨日(18日)及今日則分別呈報17及1,477宗。個案來自207間幼稚園，345間小學、291間中學，23間特殊學校。20間有班別的停課學校中，有19校均是有一班別出現確診個案，而餘下的東涌匡智紹邦晨輝學校是特殊學校，有4名學生確診，分散於3班，均住在宿舍及同一房間，同房其餘12名學生都要檢疫。

至於早前出現確診的北區粉嶺神召會幼稚園，早前有2班確診，涉5名學生及兩名教職員，但之後再有人確診，至今累計23名學生及6名教職員確診，分散於10班，全校有556名學生及50名教職員，確診學生佔全校5%，中心建議全校停課。