新學年2500元學生津貼　明起接受申請　11月4日截止

踏入新學年，教育局今日(19日)公布學生津貼安排，在2022/23年，政府將為中學日校、小學及幼稚園學生提供2,500港元津貼，學校可由明日(20日)起到所屬區域教育服務處領取申請表格，而特殊幼兒中心及職業訓練局則可到教育局特別職務辦事處領取申請表格。

教育局提醒家長盡早填妥申請表格，交回學生就讀學校，各學校則須於11月4日或以前，將已填妥的表格交回局方跟進。教育局收到填妥的申請後一般於約6周內逐步發放津貼，並會適時透過短訊和電郵，讓家長知悉申請的進度。這項學生津貼不設資產審查。所有於申請日在香港提供本地或非本地課程的中學日校、小學和特殊學校(包括公營學校、直資學校、英基學校及私立學校)及幼稚園(不論是否參加幼稚園教育計劃)就讀的學生皆可獲得有關津貼，但夜校學生、自修生、持學生簽證來港就學及持有入境事務處發出擔保書(坊間一般稱為「行街紙」)的學生則不屬資助範圍。

部分因特殊情況而入讀其他課程的學生，亦符合資格獲得這項津貼，包括在有關學年的9月1日年滿2歲8個月，並因有特殊需要而入讀由社會福利署資助的特殊幼兒中心的兒童；就讀由教育局資助的全日制啟動課程的新來港兒童；以及就讀職業訓練局為中3離校生而設的全日制課程的學生。

此外，教育局於本學年在官立學校推行學生津貼電子申請先導計劃，申請人可使用學生津貼電子申請平台，為就讀於官立學校的學生遞交電子申請，申請人亦可於電子平台查看申請進度，並更新或修改資料。教育局會從先導計劃吸取經驗，研究日後把電子申請推廣至其他學校的可行性。