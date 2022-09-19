首引反恐條例控串謀殺警案　13人今續交付高院程序

警方於2019年12月在多區搜出手槍、子彈、武士刀、軍刀等武器，以及於灣仔華仁書院外檢獲重量共10公斤的2個土製炸彈，懷疑意圖用作傷害警方。其後多人被疑涉案拘捕，包括1名18歲青年。他被指於大埔遭警截查時，涉嫌拔槍射警察。13名涉案男女今（19日）在東區裁判法院提訊，裁判官把案件押後至10月3日再訊，繼續處理將案件交付高院審訊的程序。所有被告均無保釋申請，須繼續還押。案件聆訊期間，警方嚴陣以待，大批反恐特勤隊人員法院大樓外戒備。

13名被告包括黃振強（22歲）、吳智鴻（24歲）、張俊富（22歲）、張銘裕（20歲）、嚴文謙（21歲）、蘇緯軒（18歲）、彭軍壕（33歲）、蔡凱明（21歲）、陳玉龍（27歲）、李家田（24歲）、賴振邦（29歲）、鍾雪瑩（29歲）、許湛荣（24歲）。其中張俊富、張銘裕和嚴文謙是12名潛逃台灣被捕的香港人蛇的其中3名。

黃振強、吳智鴻、張俊富、張銘裕、嚴文謙、蘇緯軒、彭軍壕、李家田、賴振邦、許湛荣等10人，一同被控串謀引爆訂明目標罪，違反《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，律政司首次引用該罪作檢控，一旦罪成可被判終身監禁。該罪的交替控罪，為串謀引起可危害生命的爆炸罪。上述10人另被控串謀謀殺香港警務人員。黃振強及張俊富同被控1項管有爆炸品罪。張俊富另被控於1項無牌管有火器罪。吳智鴻、蘇緯軒、鍾雪瑩、李家田等4人被控1項意圖危害生命而管有槍械或彈藥罪。蘇緯軒另被控1項意圖抗拒合法逮捕而使用槍械及彈藥。蔡凱明則被控1項協助及教唆他人製造炸藥意圖危害生命或財產罪。陳玉龍則被控1項串謀無牌管有火器及彈藥及1項無牌管有火器及彈藥。

案件編號：ESCC 2693/2019, ESCC 50,159,1876/2020, ESCC 885/2021, FLCC 5525/2019, FLCC1222,1860/2020, STCC 282/2020