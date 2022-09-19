入境處今推全新部門影片　介紹處方各範疇工作

入境處全新部門影片，以5個「i」讓市民認識入境處各個範疇的工作。

入境處服務香港超過一個甲子，一直以「以人為本」態度，為市民及旅客提供貼心服務。處方今(19日)推出全新的部門影片，以5個「i」讓市民認識入境處各個範疇的工作，即Indomitable堅守崗位、Impartial嚴正執法、Innovative創新科技、International國際視野、Inspirational承先啟後。展望未來，處方指會繼續與時俱進、不斷求變，與港人並肩同行。

有關影片被剪輯成「足本版」及「精華版」2個版本，分別長7分50秒和4分40秒，片段以多角度拍攝，採用嶄新視覺貫穿整條片段的5個「i」，帶領市民更深入認識入境處的各個工作範疇，以及感受到堅守崗位、默默耕耘的精神。

影片中提到入境處在各出入境管制站堅守香港第一防線，縱橫海、陸、空3方面，嚴防不受歡迎人物入境，阻截危害國家安全嘅人士進出香港；為香港市民及各地旅客提供優質便捷的出入境服務；為世界各地人才就不同入境計劃簽發各類型簽證，擴大香港人才庫；成立「入境事務處青少年領袖團」，培育青少年；「協助在外香港居民小組」屢為境外港人施援；打擊非法勞工等罪行；運用尖端科技幫助識破偽證等。