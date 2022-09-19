英女王國葬儀式結束　靈柩移送至威靈頓拱門

已故英女王伊利沙伯二世的靈柩於當地周一（19日）上午10時44分（香港時間下午5時44分）移離停放的西敏廳，在皇家海軍護送下移往西敏寺舉行國葬。國葬儀式上午11時（香港時間傍晚6時）開始，下午12時（香港時間晚上7時）左右結束，由皇家海軍炮架車移送往威靈頓拱門，沿途會經過國會廣場、白廳、林蔭大道等地，大批民眾已夾道等候，送女王最後一程。靈柩抵達威靈頓拱門後，會改由靈車運往溫莎堡，在聖喬治教堂舉行安葬儀式。

英女王靈柩移離西敏廳後放上皇家海軍炮架車，在142名皇家海軍水手和6名軍官護送下，前往西敏寺，沿途由御林軍儀仗隊和皇家海軍陸戰隊等樂隊演奏。英女王靈柩隨後由御林軍抬入西敏寺，教堂內出席儀式的約2,000人全部起立。

國葬儀式開始後，西敏寺座堂主任牧師霍伊爾主持葬禮和領禱，英聯邦秘書長施佩雅、英國首相卓慧思誦讀聖經經文，坎特伯雷大主教韋爾比布道和致詞，約克大主教、西敏寺紅衣大主教、蘇格蘭教會領袖領禱；合唱團在每人致詞後唱聖詩。

儀式接近尾聲時，4位皇家騎兵吹奏號角軍樂《最後崗位》，全英國為女王默哀2分鐘。御林軍儀仗隊演奏《天佑吾王》，出席者合唱，之後由女王御用風笛手演奏哀歌。靈柩隨後由御林軍抬離西敏寺，放上皇家海軍炮架車，在皇家海軍水手護送下移至威靈頓拱門。