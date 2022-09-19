傳申請未獲批　皇家加勒比遊輪再棄重推公海遊

本港有望取消抵港人士酒店檢疫要求之際，郵輪公海遊復辦或遙遙無期。有指，去年一度在港復辦公海遊的皇家加勒比國際遊輪，因為遲遲未得港府批准行程，將放棄在香港重新推出公海遊計劃。皇家加勒比遊輪今日(19日)回覆東網查詢表示，隨着遊輪業於各地恢復正常運作，重新部署船隻回港需要較長時間，希望特區政府盡快調整公海遊防疫政策。

皇家加勒比國際遊輪旗下的「海洋光譜號」去年一度在港復辦公海遊，至今年1月初第5波新冠肺炎疫情爆發，港府再次煞停公海遊。有指皇家加勒比原本預料可在數日內，獲准在今年第4季將其郵輪送回香港，但申請重啟郵輪1個月後仍未獲政府明確答覆，因此或放棄在香港重新推出公海遊計劃，並傾向不將早前被移至新加坡的海洋光譜號送回香港；據指，海洋光譜號會留在新加坡接待旅客，直至2024年4月。

郵輪「海洋光譜號」在去年1月重開的公海遊上由於有9名密切接觸者，須回程至啟德郵輪碼頭，船上旅客須先在船上檢測才能登岸。皇家加勒比國際遊輪隨後宣布，鑑於港府持續延長郵輪停運措施，取消海洋光譜號於本港今季度的餘下航程，並於同月亦宣布，「海洋光譜號」於4月從香港調往新加坡。