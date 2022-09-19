2男認3年前噴漆毀警總外牆　官指控方延誤檢控判緩刑

2019年6月26日灣仔警察總部整夜遭示威者包圍，2名男子於翌日凌晨向警總外牆噴漆。事隔近3年後，他們被控各一1項刑事損壞罪。他們今日（19日）在東區裁判法院承認控罪。裁判官判刑時，強調罪行足以判處即時監禁，惟案中有特殊因素存在，即控方無法解釋為何延遲3年才起訴被告，使他們在重整人生後須面臨牢獄，白費過往3年的努力。最終分別判處2人監禁2及3個月，但緩刑2年，以及各自向警方賠償逾1600港元。

2宗案件的被告分別是蔡德昌（32歲、紋身師）及陳焯嵐（23歲、體育教練）。案情指，2019年6月26日晚，大批示威者包圍灣仔警察總部。翌日約凌晨0時，2人分別使用黑色噴漆破壞警總外的牆壁。及至約清晨5時，警方在莊士敦道及修頓球場截獲逾百名示威者，當中包括2名被告。警方經調查後，發現2名被告有份噴漆，於是在同年8月正式拘捕2人。

辯方求情指，控方有延誤檢控之嫌，因蔡自案發後積極更生，如經營紋身店、推廣本地滑板文化等，認為若法庭選擇判囚，將打擊蔡目前的生活，等於否定其更生成果。陳則成為一名滑板教練，他在案發時未滿21歲，控方沒有適時檢控，使法庭的判刑選擇受限，對陳造成不公。裁判官判刑時，指本案牽涉2019年社會事件，警總具象徵意義，被告所為可能激發他人倣效，增加發生非法行為的風險，理應判處監禁。惟考慮他們認罪，真誠反省，以及警方很短時間內便拘捕2人，應有足夠證據，卻延遲3年後才檢控，最終分別判蔡、陳監禁3及2個月，緩刑2年。

案件編號：ESCC 925,926/2022