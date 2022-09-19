指近月死亡率已降至0.097%　袁國勇等4專家齊撐復常

香港大學醫學院微生物學系講座教授袁國勇、港大醫學院生物化學系教授金冬雁、港大微生物學系名譽助理教授龍振邦、港大醫學院微生物學系臨床副教授陳福和發表聯合文章，指出新冠變種病毒Omicron的毒性大大降低，傳播力雖進一步增強，免疫逃逸能力亦相對較強，但接種3劑針對原型病毒的新冠疫苗或被不同毒株自然感染後，受感染的機會還是大大降低，且出現重症及死亡的機率更是微乎其微，近月死亡率已低至0.097%，且本港醫療界已充分了解Omicron變種的各種特性，故認為本港絕對有條件進一步實現以檢測代替隔離的「0+7」方案，甚至更進取的方案，加速邁向復常。

衞生防護中心統計數據並未將現時6月起新一波(可稱為第6波)疫情與2、3月第5波疫情分開。如只看放寬社交距離措施之後，6月第6波起疫情(由BA.2.2、BA.2.12.1及BA.4/5引起)，粗病死率已經下降至0.097%。

專家強調，我們於5月曾粗略估計本港防重症之免疫屏障約72.9%至88.7%，但3個月來接種之市民，累計已接種兩針者達91.5%，加上第6波之自然感染，估計現時應超過95%人口具防重症免疫屏障，而且夏季感染一般較輕。而香港大學公共衞生學院本地個案的即時有效繁殖率(Rt)，也從今年1月1日的第5波最高點的6.2，大幅下降至上周日(11日)約0.9。專家強調，只要處置得當，多管齊下，應能將本年之冬季疫情高峰壓平(flattening the curve)，確保像第5波規模的大爆發不會在本港再出現。