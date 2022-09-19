專家委員會指兩款新冠疫苗安全　毋須建議更改使用

新冠疫苗接種計劃開展逾一年半。疫苗顧問專家委員會今日(19日)在召集人劉澤星主持下開會，評估兩款認可疫苗，即由內地及德國藥廠研發的復必泰疫苗，以及由內地研發的科興疫苗其持續效益及風險平衡。由於進口的上述兩款疫苗已通過認證和合適的質素控制測試，委員會認為疫苗的效益均大於風險，毋須建議更改該兩款疫苗的使用。

醫務衞生局表示，委員會在檢視疫苗相關的最新臨床資料、現實世界的效能及安全數據後，認為現時並沒有發現新的重要安全信號，但仍需要持續監察。委員會將向醫務衞生局提交有關意見，並於稍後上載資訊至當局網頁。局方強調，政府會繼續確保認可疫苗符合安全、效能及質素要求，適時向公眾及相關持份者公布疫苗的最新安全性及科學信息。

復必泰疫苗和科興疫苗分別於2021年1月25日及2月18日根據《預防及控制疾病(使用疫苗)規例》(第599K章)獲得認可。申請認可者須按照認可條件提交與疫苗相關的最新臨床數據、安全性更新報告、質量認證文件等作持續審核及監察。