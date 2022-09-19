政Whats噏：陳沛然潑「0+7」冷水　全面放寬更可取

為咗邁向商貿開放與經濟復常，有傳政府打算放寬入境檢疫要求，將目前俗稱「3+4」，即3日酒店隔離、4日醫學監察，改為毋須酒店隔離嘅「0+7」方案。醫學界前議員陳沛然尋日(18日)喺社交專頁貼文，質疑「0+7」方案嘅成效，指入境人士即使免除酒店隔離，但仍然受到諸多限制，難以激起外國遊客訪港意欲之餘，更會促使港人出門消費咁話。

就香港嘅防疫政策，陳沛然一向都有佢嘅睇法。早前佢就以「魚與熊掌」嚟形容香港同內地及外國通關，結果就落得「兩頭不到岸」嘅下場。佢話「0+7」不等於零，事關7日嘅醫學監察，入境人士須每日做快速抗原測試，又要做幾次強制拭子採樣核酸檢測；仲要受到「疫苗通行證」、同埋「黃碼」嘅限制。就算嚟到香港呢個美食之都，亦要餐餐啃外賣。佢反問呢啲措施，會否令外國旅客望而卻步？

但對於有意出門嘅港人而言，返港後毋須酒店隔離，變相令外遊成本大降。因此陳沛然推斷，屆時可能會出現港人報復式出門旅行消費，以致下次假期時香港更少人，跟住佢又喺另一則貼文，指外國足球賽事，球場幾萬觀眾密麻麻唔戴口罩，又飲又食、又無強制快測同核酸檢測、又無紅黃碼。雖然佢無提出勝過「0+7」嘅方案，但全面放寬嘅要求，可謂溢於言表。而唔少網民亦認同佢嘅見解，有人留言話只要繼續強制任何地方戴口罩，掃安心出行，掃針紙至可以幫襯堂食或者去酒吧，誰會來香港旅行？

日前從歐洲回港，今日(19日)仍喺酒店隔離嘅灣仔前區議員梁柏堅，就以外國遊客嘅視點，預計實施「0+7」之後所面對嘅情況。佢話上飛機前必須做核酸檢測，而檢測嘅費用就相當於一程歐洲廉航機票嘅價錢，仲要填網上健康申報表，取得綠色二維碼先至有得上飛機。入境之後就要下載強制檢疫令，到達下榻地點之時又要登記醫學監察系統，跟住未來幾日都要量體溫、做快測，將結果上載至系統之餘，隔日要到社區檢測中心排隊做核酸檢測；至於下載各大外賣流動程式，出街要戴口罩，所到處都要用「安心出行」打卡，更不在話下。佢話莫非外國人唔怕麻煩都要嚟香港旅遊？唔好發夢啦！