多68廈納強檢名單　包括理大何文田學生宿舍

再增68個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，其中包括香港理工大學位於何文田的學生宿舍。政府今日(19日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(20日至21日)期間進行病毒檢測。

另外，截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約97%預約名額。政府明日將於南區石排灣邨重開流動採樣站，位於樂富橫頭磡邨及黃大仙竹園北邨的流動採樣站會延長服務日期至本周三。

污水驗出病毒的地點如下：

1.大圍美林邨美楊樓

2.柴灣翠灣邨翠康樓

3.大圍景田苑冰心閣

4.大圍景田苑雄心閣

5.將軍澳健明邨健暉樓

6.將軍澳健明邨明月樓

7.將軍澳翠嶺路48號翠嶺峰

8.長沙灣蘇屋邨金松樓

9.東涌東環5A及5B座

10.東涌東環3A及3B座

11.東涌東環6A及6B座

涉及多宗病例的地點如下：

1.將軍澳煜明苑焜明閣

2.上水天平邨天喜樓

3.香港理工大學學生宿舍(何文田)

4.黃大仙竹園北邨柏園樓

5.屯門兆麟苑旭麟閣

6.沙田嘉徑苑嘉善閣

7.香港仔石排灣邨碧綠樓

8.柴灣藍灣半島7座

9.筲箕灣耀東邨耀興樓

10.馬鞍山利安邨利華樓

11.屯門田景邨田裕樓

12.將軍澳日出康城Sea To Sky 1座

13.橫頭磡橫頭磡邨宏耀樓

14.荃灣爵悅庭南爵軒

15.屯門兆麟苑耀麟閣

16.荃灣荃威花園H座

17.沙田博康邨博智樓

18.將軍澳厚德邨德澤樓

19.青衣長發邨賢發樓

20.沙田豐和邨和悅樓

21.將軍澳欣明苑欣菊閣

22.觀塘順利邨利明樓

23.屯門大興花園2期1座

24.觀塘順天邨天樂樓

25.天水圍天悅邨悅富樓

26.柴灣藍灣半島9座

27.天水圍天恒邨恒麗樓

28.荃灣海灣花園2座

29.葵涌葵聯邨聯逸樓

30.秀茂坪寶達邨達信樓

31.觀塘翠屏(北)邨翠榕樓

32.藍田啟田邨啟信樓

33.將軍澳欣明苑欣梅閣

34.柴灣高威閣4座

35.馬鞍山欣安邨欣喜樓

36.九龍城德朗邨德瑩樓

37.石硤尾石硤尾邨美柏樓

38.屯門大興花園2期7座

39.天水圍天盛苑盛昭閣

40.粉嶺欣盛苑欣秀閣

41.鑽石山龍蟠苑龍珊閣

42.葵涌葵翠邨綠翠樓

43.大圍景田苑敬心閣

44.柴灣翠灣邨翠福樓

45.油塘油翠苑漾美閣

46.青衣海欣花園2座

47.柴灣小西灣邨瑞益樓

48.沙田穗禾苑詠昌閣

49.堅尼地城泓都1座

50.葵涌葵馥苑樂葵閣

51.大角咀帝柏海灣3座

52.青衣翠怡花園5座

53.沙田駿景園11座

54.天水圍天祐苑祐康閣

55.粉嶺綠悠軒1座

56.秀茂坪秀茂坪邨秀樂樓

57.將軍澳康盛花園2座