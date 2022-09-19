獲知可申官地搬廠　紙包盒回收廠盼入環保園

紙包盒的回收廠獲環保署通知可申請政府短期土地搬廠，全港唯一處理雜紙、紙包盒的回收廠「喵坊Mil Mill」，惟不獲政府全資擁有的科技園公司續約元朗創新園的用地，租約年底結束。聯合創辦人葉文琪今日(19日)表示，廠房不獲續租的報道見報後，早上收到環保署職員電話，通知他們可以申請3幅政府空地的短期租約，但職員未有透露空地的投標日期等資料，相信租期可達5年。葉又稱，空地一般沒有任何舊廠房等建築物，而電力供應亦存疑，擔心他們從頭再來，涉及不少投資，但他說會積極考慮入標。

葉文琪說，他們留意到屯門環保園有廚餘廠2020年結業，土地閒置至今。他說有向環保署反映希望申請該廠房用地，但該署代表未有正面回應。惟葉表示，現時環保園的投標要求較以往高，包括承諾的投資金額的要求，而中小企難以負擔。他說「喵坊Mil Mill」的投資額不算高，但處理量亦達每日60公噸廢紙，效果不遜於大企業，認為當局可適度放寬投𣗖限制。

環保署早前向東網指，屯門環保園剩下兩幅合共約1.3公頃土地仍未出租，而18幅專供回收業的短期租約用地中將有3幅公開招標，會適時公布招標的時間表。該署又說一直與其他部門合作，尋找合適的短期租約用地，供回收業競投使用。