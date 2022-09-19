曾核對仍調亂新生嬰　中大醫院險誤親子命運　涉事醫護停職務

中大醫院出現調亂嬰兒事件！衞生署今日(19日)回覆查詢表示，上周五(16日)接獲該院呈報1宗在餵哺母乳時，錯誤識別新生嬰兒母親的個案，署方已就事件介入調查，並已要求院方於四星期內提交詳細報告，及跟進調查結果。中大醫院回應稱，該名職員在事故後已被暫停所有直接護理初生嬰兒的職務，並就事件向受影響的母親及其家人致歉。

有消息指，被調亂的嬰兒當時已佩戴正確顯示嬰兒及母親名字的手帶，雖然醫護人員曾「核對」嬰兒身份，惟仍將錯誤送予家長。中大醫院指，事發當天下午，有職員將1名新生嬰兒錯誤地送到另1名母親床邊。大約2至3分鐘後發現身份出錯，職員已立即將嬰兒交回其母親。嬰兒經檢查後情況正常，院方並詳細向2名受影響的母親及其家人交代事件。事件中的2名母親及其嬰兒亦已分別於上周六(17日)及本周日(18日)出院。

院方於事故發生後已迅速按機制，於事件發生後4小時內主動呈報衞生署，並於翌日向衞生署交代詳情，衞生署已於今早到中大醫院相關病房巡查了解事件。醫院亦成立小組調查事件，會在4周內呈交詳細報告。該院亦已向相關病房的同事重新強調正確的母嬰身份核對程序，並加強臨床督導。此外，該院會於本月內為相關病房的所有前線職員，重新進行病人身份核對能力和程序作評估審核，避免同類事件再次發生。