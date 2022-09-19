訛稱低價賣名錶　5男女呃54萬人民幣落網　包括1名六旬港翁

澳門司警今日(19日)公布一宗網上代購詐騙案，5名男女社交平台發文，訛稱以低價賣名錶，有內地男子見到後聯絡指有意買錶，雙方溝通後相約在路氹某酒店交收，事主繳清錶款及後與對方失聯，合共被騙近54萬元人民幣(約65.3萬港元)。警方接獲苦主報案，經查後於近日成功拘捕涉案疑犯，當中包括一名63歲港人。

司警在上周三(14日)接獲案中男事主報案，聲稱本月10日在社交平台看到一個低價賣錶的貼文，與對方聯絡後決定以60萬澳門元購買一隻名錶。事主按對方指示，先從內地銀行帳戶轉帳約40萬元人民幣(48.4萬港元)，至上周二(13日)到澳門交收，並相約在某酒店見面。惟見面前，男事主再接對方要求，將尾數付清，直至對方晚上起失去聯絡，他懷疑被騙該向司警報案。

經查，警方發現疑犯已從關閘離開澳門，並從騙徒的電話號碼發現另一名登記機主，遂揭出有多人是共犯，並從提供電話號碼等方或收取報酬。直至上周四(15日)，司警在關閘口岸截獲再次入境的疑犯，其後再派員截獲其他共犯。經查問，5人承認與案有關，警方以巨額詐騙對其中4名疑犯落案起訴，餘下1名女疑犯亦涉嫌袒護罪，一併被移送至檢察院。