政Whats噏：老店結業在即　陳曉峰回味熱辣蛋撻

繼灣仔快樂餅店上月結業，九龍城豪華餅店亦決定下月1日退場，結束其長達48載嘅經營。而近日餅店門外就出現排隊人龍，冀再嘗老店嘅傳統味道。創科創投基金諮詢委員會委員陳曉峰(Nick)就喺社交平台上載，佢喺餅店內嘅照片。究竟阿Nick要排幾耐，至得以同老闆娘合照呢？

答案係唔使排隊。其實張相係幾個月前，由佢嘅囝囝所拍攝。阿Nick雖然唔係九龍城居民，但由過去讀拔萃小學開始，就周不時幫襯呢間餅店，而酥皮蛋撻就最令佢回味。阿Nick話試過好多店舖嘅酥皮蛋撻，發覺一旦攤凍咗，就隱隱滲出一股騒味。不過呢間餅店由於去貨快，包餅出爐時間頻密，顧客好容易就購得新鮮熱辣嘅酥皮蛋撻，滋味的確不同，然而老娘就要冒住剛出爐嘅高溫為蛋撻除下金屬模，其用心待客嘅服務態度，阿Nick話十分難忘。

有見時代巨輪之下，傳統老店買少見少，於是阿Nick早前就帶囝囝去餅店幫襯，冀將香港嘅地道飲食文化傳畀下一代，殊不知日前傳出結業嘅消息，大嘆可惜嘅阿Nick話即使要排隊，都要抽時間去買蛋撻，同埋要祝店東夫婦享受愉快嘅退休生活。