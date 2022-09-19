綁架舊女同學索300萬贖金　汽車美容店東主加監2年

近期騙案不斷，大多騙徒為求就手、易得手，都會循「唔熟唔食」的方向行騙。澳門便有1名汽車美容店東主早年利用與舊女同學的情誼，與另外3人將之綁架，再佯裝代為交付300萬澳門元贖金，意圖騙取受害女子「還款」，不過幸而被澳門警方識破並將4人拘捕。澳門中級法院今日(19日)裁定檢察院上訴成立，分別判處4名被告加監至5年6個月到7年不等。

中級法院合議庭指出，4名被告的綁架行為與最後透過詐騙實現收取贖金的行為雖有關聯，但仍具有高度的獨立性，4人觸犯的綁架罪和詐騙未遂2項罪名屬實質競合，故加重4人刑期，其中作為主謀的汽車美容店東主，由一審判刑5年增至7年刑期。

案情指，第一被告、汽車美容店東主於2020年2月，相約舊女同學於渡船街晚膳，2人其後步行至船廠巷與林茂海邊街交界，期間預早埋伏的其餘3名被告則把受害女子挾持，並登上使用假車牌的七人車離去，之後第一被告致電受害人的手提電話，佯裝與綁匪商議贖金，其後被害人獲釋，第一被告聲稱代對方支付了300萬澳門元贖金，意圖騙取對方償還。澳門司警調查後揭發案件。