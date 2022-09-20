紡織業界陳祖恒倡定KPI　推動創科發展　吸納各地人才

新政府首份施政報告將於下個月出爐，各界陸續向港府提交意見。紡織及製衣界議員陳祖恒今日(20日)首次聯合業界提交紡織及製衣界意見，當中包括建議港府優化檢疫限制、盡快通關；同時提倡制訂創科發展關鍵績效指標KPI，以及整全的人才政策與行業發展藍圖等。

陳祖恒、香港紡織業聯會會長陳亨利、香港紡織商會會長朱立夫博士及全體17個紡織及製衣界選舉委員會委員聯合提交意見書。提到通關是最迫切、關切的議題，希望政府盡快對內、外通關，並優化檢疫限制，建議設立商務通道，可要求入境時申報7日行程，實施點對點閉環管理，期間禁止使用公共交通工具，但可豁免抵港隔離期，只須定期檢測及匯報健康狀況。初期設置配額，並優先在新加坡、泰國、英美加澳等與香港有最多商務交流的地方實施。

另外，因應本屆政府重視KPI，陳祖恒建議可為本港創科發展制定客觀、具體的KPI，以量度本港創科發展的具體經濟效益。至於移民潮導致本港人才流失問題嚴重，陳提到，港府必須制定整全的人才政策，建議優化「創新科技獎學金」計劃，資助傑出的本地學生赴海外交流和留學後，需規定返港後在本地企業工作一定時間。並向內地或海外成績優異學生提供獎學金，吸引他們來港修讀創科相關學科的學士或STEM課程，同樣地規定申請人畢業後，須在政府指定的企業工作一段較長時間，確保人才留港。

同時亦應統籌行業發展，建議政府與內地商討成立「粵港紡織及製衣業專組」，促進粵港紡織及製衣產業在大灣區發展，包括探討在前海建立「時裝品牌區」。並參考國內外的文化創意產業政策，統籌有關行業發展的研究，推動紡織及製衣業融合文化、體育及旅遊發展，協助培育具國際影響力和中國特色的服裝品牌及時尚設計。以及加強支援本地時裝設計師，鼓勵他們在作品融合中國文化，推廣香港時裝設計品牌。