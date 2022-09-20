元宇宙劇院增互動　歌手觀眾樂也融融

「元宇宙」是一個聚焦於社交連結3D虛擬實境的網絡世界，此技術常應用於VR遊戲和影視上，有青年更創辦元宇宙劇院，希望可將技術引入於音樂表演上，實現3D虛擬實境演唱會的願景。藉建立一個新的網絡社交平台，製作3D虛擬實境的舞台和虛擬表演造型，以及提供一些虛擬特效，增加觀眾與表演者的即時互動，表演者甚至可以在平台上建立一個獨立社群與支持者進行台下的交流。

音樂無邊界，Theatron元宇宙劇院創辦人林俊輝於「中大創業日」分享自己的創業理念，稱「疫情下好多演唱會都要迫被取消，甚或轉做網上直播live演唱會，導致好多表演者失去演出嘅平台和機會」。有感這個現象反映音樂表演很受現實場景限制，故希望透過虛擬實境技術打破實體的限制，從而推動音樂文化發展。

另外，他亦希望可以藉此機會幫助表演者建立「音樂NFT」，令表演者的收益得到提升。他又謂有信心建立一個「歌手唔使靠大台」而可發光發亮的娛樂媒體，亦揚言「觀眾以後唔使再硬食黃牛飛」。由於計劃發展內容龐大，需要更多的發展資金，目前整個企業計劃屬於起步階段，將致力尋找更多投資者給予支持；同時，亦會努力研發約10至20多個初期免費的3D虛擬舞台實境，以開展平台的服務。