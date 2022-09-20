景賢里料5年後始營運　議員批活化時間長　收支平衡成疑

具85年歷史，原名「禧廬」的法定古蹟景賢里，將活化為養生殿，用作推廣普洱茶和中醫藥，活化工程料於2025年展開，至2027年完成。惟景賢里被指位置偏遠，收支平衡成疑，而發展局則料項目於營運第3年達到收支平衡。有議員指出，景賢里活化工程時間長，又擔心景賢里難以在營運後第3年達到收支平衡。

據發展局提交予灣仔區議會文件顯示，估計營運期間可以創造32個全職及6個兼職職位。項目營運首3年預計總人流約為277,000人次，並可於第3年達到營運收支平衡。而據獲選機構天大研究院早前預計，料未來每年的營運收入及開支大約各3000萬港元。相關機構亦正進行工程前期預備，預計在2025年向立法會財務委員會申請撥款活化工程所需費用，而灣仔區議會大會今日(20日)將預留30分鐘討論相關項目。

灣仔區議會主席黃宏泰指，現時比較難去評論景賢里能否在營運後第3年達到收支平衡，因為未有相關商業模型以及數據參考，但他相信以非商業模式營運，要達到收支平衡具挑戰性。黃又稱自己擔任該區區議員近20年，景賢里過去「郁都無郁過」，現時已經「執靚咗」，惟活化工程時間過長，應盡快早日使用。黃亦強調「唔希望項目得個外殼而無靈魂」，需達到可持續發展，加強公眾參與功能。

至於景賢里將會設不同收費項目，包括私房菜等，每日最多筵開2席，預計每圍收費為一萬港元，黃就指希望「唔好蝕咁多錢」，亦要從商業模式考慮。至於景賢里被指欠缺交通配套，營運後亦會對附近交通造成壓力，黃則指相信問題可解決，而旅遊巴亦可停泊，日後亦會採用預約制，過往是因為公眾開放日才導致過多人流。另外，活化後的景賢里主樓設「普洱茶研習室」等，供市民學習普洱茶文化及其養生價值。黃則笑言為何只設普洱茶，而不加入其他茶類作一併考慮。

保育歷史建築諮詢委員會主席、議員劉智鵬早前曾表示景賢里活化難度較高，因要取得周邊平衡。對於活化工程料於2027年完成，劉接受查詢時稱5年屬一個約數，工程進度可能提前或延期，亦要視乎立法會財務委員會申請撥款活化工程的程序。劉指根據過往經驗，比較難在初期達成收支平衡，多數在3年後上軌道才可以。

景賢里項目早前2度流標後，今年終被納入第六期活化歷史建築伙伴計劃，由天大研究院，與國際普洱茶協會及中醫藥（全球）促進會投得，項目需加建電梯及樓梯，連接地面至泳池，並設有4個主題區域，由政府支付約1.88億港元建設費，營運所需的政府資助約500萬港元。景賢里活化後，將會按時段分開不同營運模式，包括是上午開放參觀，事前要預約，而下午至晚間會有下午茶及私房菜提供。