東方日報A1：抗疫邊緣化香港　龍舟郵輪拒泊岸　專家聯名叫鬆綁

香港通關歎慢板，郵輪、龍舟及國際盛事相繼棄港而去！原定第4季重返本港開拓郵輪旅遊的皇家加勒比國際遊輪，疑因港府遲遲沒批准已提交的行程計劃，決定放棄在本港重推公海遊，該公司一艘原本停泊於香港的郵輪，更決定停泊新加坡至2024年4月，此舉勢令已淪「拍烏蠅」勝地的香港郵輪碼頭更冷清。連同西九高鐵及港珠澳大橋在內，本港3大跨境旅遊及交通建設均因疫情慘被「廢武功」，旅遊業界批評港府鬆綁太遲、因循守舊，令郵輪巨企轉投新加坡，失去重振疫後經濟的機會。政府專家顧問袁國勇及3位港大學者聯名文章促請政府盡快「鬆綁」。

疫情下，本港一度擬推動公海遊，紓緩旅遊界困境。然而，去年一度在港復辦公海遊的皇家加勒比國際遊輪，早前向港府申請重啟郵輪旅遊，但一個月後仍未獲政府明確答覆。有消息指，該公司原定獲批准後，便在第4季將旗下郵輪重新調返香港，如今已傾向不將早前移往新加坡的「海洋光譜號」回港，更有說該公司或會放棄在香港重推公海遊的計劃。

本報昨日（19日）向皇家加勒比國際遊輪查詢，獲回覆原於本港營運、現移至新加坡的「海洋光譜號」，目前航程安排已開賣至2024年首季，即該郵輪最少會在新加坡運作至2024年首季。回覆又稱，隨着郵輪業於各地恢復正常運作，重新部署船隻回港需要較長時間，希望港府盡快調整公海遊防疫政策，但未有否認是放棄在港重推公海遊。

醫務衞生局表示，政府早前曾與業界代表會面，並聽取意見，正探討是否有空間優化現行措施，適時會作公布。旅遊事務署及旅發局則指，一直與有意在本港營運郵輪公海遊的公司保持溝通，會運用第6輪防疫基金的款項推出「賞你遊」郵輪「公海遊」，提供誘因吸引郵輪公司派遣船隻來港。

香港旅行社東主協會會長葉慶寧表示，過去兩年本港以及全球各地因疫情而封關，港人無處可去，郵輪公司因而推出「公海遊」，於減低外地輸入病例的情況下，郵輪化身另類娛樂場所服務市民。但港府對「公海遊」的防疫要求甚高，一有人染疫甚至僅為密切接觸者，便要取消航程，船隻、工作人員均停工3周。郵輪公司計算收入、利弊後便不欲將船留於本港，而是駛至新加坡等國家。

葉透露，郵輪公司與旅行社8月中曾與醫務衞生局商討放寬「公海遊」的防疫要求，並說明船上的防疫設施，解釋風險有限，但當局至今未有新公布。葉慶寧指出，郵輪與飛機一樣，不是當局一宣布放寬政策便能安排郵輪到港經營，郵輪公司須在較早時間安排好船期、調動人手，每項改變需時至少3個月，更何況各國已相繼放寬入境限制，郵輪公司於他國已有利可圖，沒必要回到本港僅做公海遊。

他批評港府因循守舊，制訂政策及執行時未有配合船公司需求，不似新加坡一樣歡迎郵輪於當地做生意，引致如此田地，亦令斥巨資興建的啟德郵輪碼頭得物無所用。

中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波亦表示，事件反映港府官僚，部門之間各自為政，未有互相配合，使到審批程序，以及整個政府的反應均慢。他又說港府的思維仍停留於「你提交文件給我審批」，而非主動招攬郵輪公司，而郵輪公司亦要以利潤為本，未有合適的政策便不會於本地經營業務。

談到本港內外封關，經濟已陷「塘水滾塘魚」困境，李兆波指出，本港單靠本土消費「內循環」振興經濟並不可行，即使派發消費券亦未見刺激本地消費，始終需要全面放寬入境檢疫規定，不僅取消酒店檢疫的「0+7」，更需取消於上機前的檢測要求，令外國遊客能容易來港，經濟才有望回穩。

郵輪「海洋光譜號」在今年1月重開的公海遊上由於有9名密切接觸者，須回程至啟德郵輪碼頭，船上旅客須先在船上檢測才能登岸。皇家加勒比國際遊輪隨後宣布，鑑於港府持續延長郵輪停運措施，取消海洋光譜號於本港今季度的餘下航程，並於同月宣布，「海洋光譜號」於4月從香港調往新加坡。

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