出汗太多要留意　臟腑功能或失調

天氣持續炎熱，在街上步行片刻，隨即汗流浹背當然正常；惟若然汗出太過，除了令體內電解質失衡及造成缺水外，亦可能是臟腑功能失調的一個警號！基督教聯合那打素社康服務註冊中醫師葉韻姿舉例指，當人處於精神緊張狀態或受驚後往往會「飆汗」，若因情緒波動而引起的出汗，《黃帝內經》認為汗為心之液，屬心脾氣虛或心腎陰虛的表現。

汗症是指由於陰陽失調，腠理不固，而致汗液外洩失常的病症。其中，不因外界環境影響，而白晝容易汗出，動輒益甚者稱為「自汗」；夜間睡覺時汗出，醒來能自止者，稱為「盜汗」或「寢汗」。汗症以虛証居多，如氣虛者，稍稍勞動後則出汗不止，多見於咳嗽纏綿日久，肺腎耗損的人，汗出後常會有怕風惡寒的表現，即老人家口中的「虛汗」、「流淡汗」；亦有因意外或手術後，失血太多而導致血虛不足以養心，心液外洩太過而導致盜汗，通常以胸部汗出為主。

當然，汗症亦有屬實屬熱的，如平素偏好辛辣厚味、肝火旺盛，或嗜飲杯中物者，易使邪熱鬱積，除迫使津液外洩太過，甚或可出現狐臭。狐臭，西醫認為是汗水加真菌或細菌聯手產生，最直截了當治療方法，就是動手術割除頸部副交感神經線，以減少汗腺分泌，亦有人選擇注射肉毒桿菌以阻隔汗腺分泌，最保守治療便是使用止汗劑。中醫治療狐臭，除內服清熱利濕中藥外，會使用具芳香化濕功效之藥物，如白芷、藿香、薄荷等，將它們研成細末後用袋包裹，然後置於腋窩下，有助消除狐臭味道。