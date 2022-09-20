近萬長者染新冠離世　院舍宿位輪候時間縮減1.3年

本港人口急速老化，安老院舍宿位供不應求，不少長者「等到死」仍未獲分配。不過，第5波疫情期間逾9,000名長者染疫離世，當中不乏院舍死亡個案，等宿位等到頸都長的問題，有所改善。有安老業界代表指出，爆疫情前長者平均要等37個月，目前大幅縮減15個月，平均等22月就等到。

根據衞生防護中心資料顯示，本港第5波疫情期間，即由2019年12月31日起，截至今年9月14日，本港有9,616名患者死亡，當中53%為居住院舍人士，逾95%死亡個案為60歲或以上長者；根據醫院管理局資料顯示，由今年1月1日至5月25日期間，全港院舍有逾5.27萬名院友確診，其中4,996名院友離世，當中逾99%的死亡個案均來自安老院舍。此外，有不少長者在輪候宿位期間離世，如2020年間就有逾7,000名長者於輪候期間離世，該年數字更佔當時輪候總人數的12%，比例創過去5年新高，而2021年的輪候人數則下跌至6,283人。

安老事務委員會委員兼恩耆頤養院行政總監李輝表示，現時輪候政府津助安老院舍宿位的時間大幅縮短，由2019年(疫情前)需輪候37個月，至今僅需等22個月就輪到宿位。而社會福利署每月公布的數據亦顯示，截至今年8月，整體安老院舍平均輪候時間為20個月。本港2020年爆疫之初，當時輪候資助長者住宿服務的人數為37,822人，但截止今年8月輪候人數已急跌至21,734人。李輝分析，這情況與大批長者在第五波疫情中離世有關。