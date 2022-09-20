去年申覆核女囚犯不可穿短褲政策　鍾雪瑩今撤案

因涉無牌管有槍械案、被還押在羅湖懲教所的本土民主前線成員鍾雪瑩，於去年8月透過律師入稟高院申請司法覆核，挑戰女囚犯不分季節均須穿長褲的懲教署規則。案件今天（20日）於高院原訟庭法官高浩文席前提訊。法官表示，申請人在與訟雙方同意下，申請撤銷案件，法官最終亦批准將案件撤銷。

本次司法覆核的申請人是鍾雪瑩，擬答辯人則為懲教署署長。申請人是已喪失立法會議席的游蕙禎及梁頌恆前助理。與訟雙方今早均沒有任何律師代表到庭。申請人入稟時於申請書表示，她於去年4月起，向懲教署要求准許她改穿短褲，但遭拒絕。約1個月後，懲教署頒令轉季，在囚人士改穿夏季衣服，但女在囚者仍須穿長褲。她遂再就長褲的規定向懲教署職員作出投訴但無效，結果她因太熱而長出熱痱。她亦曾因此寫信向申訴專員投訴，但至撰寫入稟狀時仍沒有回覆。

申請人認為法律面前人人平等，但男女囚犯的獄中衣着規定卻有明顯不同，男囚犯夏天可穿短褲，甚至容許脫掉上衣，女囚犯卻必須穿長褲。她要求穿着與男囚犯一樣的及膝短褲，懲教署卻指囚犯無權選擇其衣着。申請人指據《監獄規則》，懲教署有責任提供保暖及符合健康所需的衣物，因此懲教署的做法有違該規則。

案件編號：HCAL 1094/2021