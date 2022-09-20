槍殺親戚囚終身　詹心桀獄中涉30萬圖賄懲教人員　遭廉署起訴

廉政公署今日(20日)落案起訴一名於小欖精神病治療中心服刑的終身監禁囚犯詹心桀(48歲)，控告她涉嫌向一名管理其囚倉的懲教署高級懲教主任，提供一筆30萬港元的賄款。翻查資料，詹心桀曾任保鏢，疑因外祖母遺產分配問題與親戚生嫌隙，在2018年與親戚午膳商討問題後，於鰂魚涌公園突然掏出手槍連開4槍，擊斃二姨和四舅父，三姨及二舅父亦遭槍傷。她被控一項向訂明人員提供利益罪名，違反《防止賄賂條例》第8(1)條，周四(22日)會被帶往屯門裁判法院答辯。

被告於2021年7月15日被裁定謀殺罪名成立，判處終身監禁。案發時，被告在小欖服刑，以接受精神狀況評估。懲教署人員，包括一名管理被告囚倉的高級懲教主任，會在被告的護理紀錄記錄其行為表現，有關紀錄可用以評估被告的心理。

控罪指被告涉嫌於2021年11月6日，與懲教署進行事務往來時，無合法權限或合理辯解而向上述高級懲教主任提供30萬港元。廉署調查發現在案發前，被告於兩節單獨輔導時向該高級懲教主任表示，認為及希望對方可以協助她留在小欖，讓她服刑數年後便可獲釋。