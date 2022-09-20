收酬向食肆店主潑通渠水　過度活躍症少年認罪囚8年

患專注力失調及過度活躍症(ADHD)的少年因飲酒和吸毒欠債，為了5,000港元報酬，去年3月向九龍城1間串燒店的店東淋潑通渠水，令對方全身約14%皮膚燒傷。他今天(20日)在高院承認1項「意圖造成身體嚴重傷害而淋潑懷疑腐蝕性液體」罪，被判入獄8年。原訟庭法官黎婉姫指控罪嚴重，最高可判囚終身。被告有預謀犯案，摧毀事主人生，令對方永遠受痛楚，適當量刑起點為12年監禁，除認罪扣減外沒有其他減刑因素。據資料顯示，同一間串燒店今年4月亦遭人淋腐液，令5人受傷。

現年17歲的姓黎被告，過往有2次襲擊罪案底，事發時從事兼職物流工作。本案案情顯示，44歲男事主在賈炳達道經營一間泰式串燒店。2021年3月20日晚上7時許，被告戴着黑色鴨舌帽、口罩及黑外套，手持白色膠樽，將樽內液體向事主淋潑。但被告出手後，才發覺原來未開樽蓋，於是先打開蓋，再潑向事主3至4次，然後就逃離現場。事主認得該些液體是通渠水。他感到面、心口、腹部等部位燒傷，即時脫去衣服，用水淋身，並着途人協助報警。

警方到場，在附近發現黑色鴨舌帽和銀包，銀包內有被告的身份證，結果在3日後拘捕被告。被告警誡下承認，他因欠人1.2萬港元酒錢。一個叫「賢仔」的人指示他犯案，說可以給他5,000港元報酬。他只見過「賢仔」一次，沒有他的聯絡方法。經檢驗後證實，涉案的腐液濃度不低於81%。事主身體約14%有燒傷，痛楚影響他睡眠，需服食止痛藥，事後經常回想起事件。被告亦因事件而有3%皮膚燒傷，需接受植皮手術。辯方求情指，被告結交了壞朋友，並作了愚蠢的決定，現已深感後悔。

案件編號：HCCC 67/2022