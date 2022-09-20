近半受訪市民不滿港衞生狀況　27%人關注鼠患　政府清潔騷捱轟

香港衞生問題嚴重，就此政府上月開始為期3個月的「打擊衞生黑點計劃」，有組織在政府開始計劃後進行調查，並在今日(20日)公布結果。結果發現有近5成市民，表示不滿意香港的衞生狀況。議員鄧家彪認為滿意與不滿意的人數接近，反映市民對香港的衞生狀況滿意度存在分歧，又批評老鼠問題為「地方行政流弊」。

新青年論壇在上月17日至23日，就衞生問題訪問654名18歲以上的市民，發現有45.3%受訪者，不滿現時香港的衞生情況。當中市民最關注的為「鼠患」問題，有27.6%人表示關注。其次，則為店舖阻街問題，有25.8%人表示關注。調查亦發現有超過6成市民不滿意公共廁所的衞生狀況。組織建議，政府應優先針對鼠患和店舖阻街問題，並推行公共廁所智能化改革，以實時監測和記錄廁所的空氣質素，以改善衞生。

鄧家彪認為結果反映，市民對政府打擊衞生黑點持觀望態度，擔心政府現時工作僅為「新官上任三把火」。他又指出，老鼠問題為「地方行政流弊的顯示」，如今老鼠入屋問題時有出現，然而港府未有解決方法，呼籲當局處理好有關問題，並提出市民有信心的新方法。