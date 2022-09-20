「Lunch哥」涉滋擾證人藐視法庭　呈新醫療報告押後審

綽號「Lunch哥」的活躍示威者李國永，涉嫌於前年1宗死因研訊期間，與1名六旬女子在法院外滋擾證人。他們因此事除了被控非法集結罪，還另被控刑事藐視法庭。上述藐視法庭案件原定於今天（20日）在高院原訟庭開審，預計審期10日。惟「Lunch哥」代表大律師今天在開審前，申請呈交有關「Lunch哥」患專注力失調及過度活躍症（ADHD）的醫療報告，同時申請將案押後，以索取有關他聽力障礙的報告。法官聽罷陳詞後，批准將案押後，重新排期審訊及作指示聆訊，以決定會否接納有關專家報告。

本案2名答辯人分別是17歲男學生李國永，及65歲退休女保安員賴瑞英。李的代表大律師指，李的ADHD病況或令他「認錯人」，因而做出相關行為，遂呈上有關醫療報告。另外，李有聽力問題，辯方希望申請押後，進一步索取有關醫療報告。律政司代表反對押後，質疑答辯方早已知悉有關病況，何以在開審前始作申請押後。法官最終批准押後，但要求答辯方支付今日訟費。至於2名被告所面對的非法集結罪，則會在11月30日再提訊。

案件編號：HCMP 2254/2020