跨部門海陸反走私　拘2本地男及2內地人蛇

警方為持續加強打擊海上走私活動，於昨日(19日)凌晨起展開代號「揮軍」行動，動員水警、刑偵人員、機動部隊及軍裝人員，並聯同海事處、海關、入境事務處及漁農自然護理署進行聯合行動，從多方面打擊走私活動。從海陸兩路加強執法，並透過情報收集及分析，在各區走私黑點和懷疑儲存走私物品的倉庫一帶進行搜查，截查可疑人物、設立檢查站及路障以搜查可疑車輛等，從而堵截走私活動的活動鏈。

行動隊伍重點針對碼頭和海上走私黑點，共156次巡查香港仔、西貢、油麻地、長沙灣、葵涌、東涌及屯門一帶的碼頭及其他隱蔽處，期間共截查29艘船隻，並登船查閱載貨清單、核實部分貨櫃的裝貨量，以調查是否有任何走私活動，防止有人暗中偷運其他貨物。期間，執法部門以涉嫌「拒絕停航」及「危及他人在海上的安全」拘捕一名姓陳(26歲)本地男子，並以涉嫌「非法入境」拘捕兩名姓陸(43歲)及姓麥(57歲)內地男子。

為及早堵截走私活動，警方亦在港九新界各區陸路加強戒備，選定超過60個地點設置交通路障，包括於多個卸貨區及食品批發市場附近一帶路段，截查可疑車輛、檢查車上貨物及檢視貨物清單。行動中警方亦截獲一名姓陸(61歲)的被通緝本地男子，已將其帶返警署扣查。