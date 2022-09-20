新冠病毒趨風土病　憂港防疫僵化　張炳良：「手術成功病人死去」

疫情轉趨平穩，本港各界紛紛要求放寬防疫政策。前運輸及房屋局局長、教育大學公共行政學研究講座教授張炳良今日(20日)向傳媒表示，疫情已近3年，市民開始出現抗疫疲勞，而新冠病毒已漸趨風土病化；而市民及商戶企業總不能無止境地守下去而不知終局所在，否則「手術成功但病人死去」，故今後的策略重點應是如何與病毒「共存」並減低風險，擔心本港若一直僵化會令國際生意減少，失去競爭力。

張炳良撰文指出，疫情近3年，社會為抗疫已付出很大代價，近期新冠病毒的變種病毒Omicron及其BA亞系病毒株殺傷力已減弱，目前不應以過去兩年疫情高潮時的眼光，看待今後去向。而對於今後的政策路向，他則形容「既不過早把新冠病毒與一般流感相提並論，亦總不能長期高壓處理」，否則會讓社會經濟內傷不止。

張炳良又擔心，若未來一年的確診數目和疫情走勢仍像目前般膠着，而香港仍僵化避險，國際生意恐會大量流失、外資和人才遷走、盛事賽事他移、旅遊民航等低沉不起。而他認為通關復常是保持香港活力的求存之戰，相信市民均期望下月發表的《施政報告》，可展示清晰進取的「終局路線圖」。