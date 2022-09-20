南丫海難3難屬入稟求開死因庭　高院10.31作裁決

南丫海難發生至今快將10年，死者家屬一直要求召開死因研訊。3名死難者之家屬於今年6月入稟高等法院，要求法官頒令死因裁判法庭就事件召開死因聆訊。高院原訟庭法官高浩文今天（20日）開庭審理有關申請，最終決定押後至10月31日作裁決，屆時將頒發書面判詞。申請人陳詞稱，死因庭可處理早前獨立調查委員會及刑事審訊等未有處理的證供及新證據，又指其餘死者家屬均支持召開死因研訊的提議。

南丫海難在2012年10月1日發生，當日「南丫IV」在南丫島對開海面與「海泰號」相撞，結果造成39人罹難，並有近百人受傷。本案的申請人分別是梁淑玲、趙炳全和徐志盛，分別是4名罹難者梁家杰、趙少琼、徐志偉和徐凱盈的親屬。梁淑玲及趙炳全今早有到庭，梁於庭外稱召開死因研訊是：「想砌返個真相出來」又稱「拼圖唔再砌只會愈來愈少」。她又指不希望有下一步，但如未能召開死因，會再與律師商討進一步行動。她又表示事件至今已10年「香港仍為此事原地踏步，覺得香港太落後……越拖得耐唔係丟淡，而係傷痛」，而過往「經歴無限次希望，然後無限次失望」，故希望可以走出去。

3名申請人的代表律師指，本宗悲劇共有39名死者，當中包括8名小童，其中1人為本案申請人徐志盛的姪女，當日更是她生日。律師指本案雖曾召開獨立調查委員會及曾有連串刑事審訊，召開死因研訊可能有重疊，但卻可以處理之前聆訊未曾顧及的部分，當中包括聆訊後出現的新證供及未曾傳召過的海外證人等。律師指如有關涉事船隻「南丫IV」及「海泰號」的結構問題影響死者逃生，及船廠一直得悉「南丫IV」缺少水密門，但多年間海事處職員在巡查後均無要求船廠跟進等，現時均有新證據，死因裁判官有權力可以審視該些新證據。

另外，有關其中一艘涉事船隻海泰號的船公司港九小輪方面，早前的聆訊該船公司的高層拒出庭作供，聆訊亦未有處理船公司員工疑工時過長的問題，而死因裁判官則可就此方面作建議。申請方指，雖然本申涉及4名肇事死者，但其申請亦獲其他死者家屬聯署支持，故希望法官如接納其申請，可一併要求死因庭就所有死者召開死因研訊。

案件編號：HCMP 773/2022