疫下爆人手荒　安老護理及運輸業重災　業界盼改善薪酬吸新血

新冠疫情打擊本港各行各業，多個行業近期出現「人手荒」，有工會今日(20日)召開記者會，要求政府制定人力資源政策，提高有關行業薪酬福利待遇，改善工作環境，加強職業培訓及吸引更多生力軍等，保障本地工人優先就業。建造業、安老護理業、運輸業界均指人手不足，形容有些工種「有工冇人做」，當中安老行業入行就業率僅17.1%，而運輸業失業率達5.2%，各行代表均盼透過改善福利及薪酬等做法，保障本地工人優先就業。

安老護理業是長期依賴輸入外勞補充人手的行業之一，醫院診所護理業職工會幹事謝達榮指出，截至今年6月30日透過「補充勞工計劃」輸入的護理員逾3,000名，但事實上本地工人並非無相應的人力資源，惟行業的工資實在過低，根據政府統計處資料，去年護理員的每月工資中位數僅為14,150港元，而同期僱員工資中位數已達18,700港元，落後約32.1%。第五波疫情爆發初期大量護理員染疫，在人手無法負荷下，社署不得不以月薪31,150港元緊急招聘臨時合約護理員，短時間內收到超過5,500人報名，情況反映薪酬待遇絕對是業界人手短缺的癥結所在。現時不少私營院舍工時長達12小時，人工低，工作過於勞累，即使有新人入行也留不久。在最近修讀護理員精修班中，有1,750名畢業學員完成三個月就業跟進期，超過8成人就業，但只有300人從事護理安老行業，入行就業率僅17.1%。

至於運輸行業同樣面對人手短缺的問題，汽車交通運輸業總工會主席陳兆華指出，專線小巴司機全職專線小巴司機月薪僅得一萬多元，薪酬水平十多年間加幅甚微，每次車費加價後，每更僅加薪約10港元，工資低及無晉升機會，導致行業人手老齡化，現時運輸行業的失業率高達5.2%，若然業界能合理提升工資，相信能吸引一定人手。香港民用航空事業職工總會主席李永富亦指，近期政府放寬入境限制，部分航空公司開始增加航班，航空業有復甦跡象，惟部分原從業員已轉職及無意重回本行，而且行業的收入大不如以前，行業人手嚴重不足。過去的大型招聘會的成效不彰，相信與疫情及行業前景未明有關。希望航空業的公司能改善薪酬，及冀政府可改善往來機場交通，吸引新人入行，避免當航空業全面復甦時無人可用。

工聯會理事長黃國指出，根據政府統計處資料，香港在過去10年間（2012年3月至2022年3月）的實質工資指數的增長僅約4.5%，在職貧窮問題突出。本地就業市場未因供求關係，而令部分缺人的工種獲調薪的機會，薪酬待遇絕對是吸引人才入行的最大誘因，政府不能「又要馬兒好，又要馬兒不吃草」，打工仔女的辛勤勞動，應得到合理的回報，若然放任輸入外勞，打爛工人飯碗，壓低工人工資增長，只會增加社會怨氣。他希望政府能積極推動有關特定行業改善薪酬待遇，就安老護理業為例，政府可提供誘因將護理員的基本薪酬提升至平均20,000港元以上，並劃一私院津院從業員的薪酬待遇，從而減少院舍輸入外勞，保障本地工人能夠優先就業。