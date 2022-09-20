10人涉2019年理大衝突　民主黨羅健熙等4被告否認非法集結

民主黨主席羅健熙，被指在2019年理大衝突期間在尖沙咀聚集，他與另外9人事後被捕，他及其中8人同被控一項非法集結罪，案件今（20日）在區院審理。當中4人於開審前認罪，還押10月12日候判，期間分別待索閱他們的背景、勞教及更生中心報告。餘下6人中，有2人因染疫須隔離而未有到庭，包括羅等4人則否認控罪受審。

10名被告依次是陳重誼（70歲，無業）、譚浩鳴（22歲，無業）、賴俊雄（21歲，裝修工）、陳子朗（24歲，設計師)、莫德惠（38歲，教師)、羅健熙（36歲）、林綺雯（20歲，學生)、郭惠玲（21歲，學生)、溫欣（23歲，地盤工)及鄧卓儒（26歲，記者)。首9名被告被控一項非法集結罪，指他們於2019年11月11日，在尖沙咀科學館廣場一帶參與非法集結，除譚浩鳴及賴俊雄因染疫而需要隔離而未能到庭答辯外，陳子朗、林綺雯、郭惠玲及溫欣認罪，其餘3名被告則不認罪。另鄧卓儒則獨自面對分別一項管有物品意圖摧毀或損壞財罪及一項公眾地方管有攻擊性武器罪，指他管有7條索帶及一把配有刀具的多用途工具。就着審訊方面，法庭決定先處理被告陳重誼及莫德惠爭議口供能否呈堂一事，以待譚浩鳴完成隔離。另賴俊雄擬認罪，故他的押件後至9月26日處理其答辯。

4名被告承認的案情指自2019年11月11日，理大校內及附近發生多宗暴動及違法事件，警方雖呼籲市民避免前往，但仍有大量人士前往理大附近以聲援理大。於案發當日上午，示威者與警方於科學館道一帶對峙，警方後展開拘捕行動，並在在科學館廣場華懋廣場外拘捕135名人士，亦在涉案範圍拘捕了被告陳子朗、林綺雯、郭惠玲及溫欣。警方並從各人身上分別搜獲扳手、口罩、索帶等物品，而溫欣事後書警誡會面中承認乃響應號召而往聲援。

案件編號：DCCC 650､651､653､654､655及658/2020