茶行太子女出席「洪門宴」確診　涉提供虛假資料　押下月再訊

城中一班名人及多名官員今年1月，在灣仔灣景中心一餐廳參加全國人大代表洪為民的生日派對，事後因有人染上新冠肺炎而致事件曝光，更揭發部分人違反口罩令和無使用安心出行，令這場「洪門宴」引起各方關注。有份出席這場聚會的榮源茶行太子女王詩雅事後確診，她涉嫌向衞生署職員提供虛假資料，以及不提供生日宴之前的出行紀錄，被控8項傳票控罪。案件今天(20日)在九龍城裁判法院再訊，裁判官應辯方要求，將案押後至10月25日再訊，好讓辯方有足夠時間閱讀53份文件、向被告索取指示及給予法律意見。

37歲被告王詩雅面對8項傳票控罪，包括1項沒有遵從獲授權人員提供資料的要求，及7項明知而向獲授權人員或衞生主任提供任何在要項上屬虛假的資料，即拒絕提供自己於2021年12月15日至30日的出行紀錄；以及謊稱自己在2022年1月4日至7日的行蹤。

被告今天沒有到庭，由法律代表代為處理。暫委裁判官余焯文特別提醒，傳票案件的被告雖然有權不親身到庭，但本案若被定罪可能會判監禁式刑罰，裁判官建議被告下次出庭，否則若有需要可能會發出拘捕令。

案件編號：KCS 17695-17702/2022