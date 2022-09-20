7成中學生對可持續消費一知半解　組織指需再教育

可持續消費是全球關注的議題。有調查發現，逾7成受訪的中學生認為價錢的因素是判斷消費行為是否符合可持續消費模式的關鍵，其次近6成是健康，然後5成是環保、4成是原材料及包裝；另外，約半數受訪的中學生是受心癮驅使而消費。實踐方面，逾7成受訪的中學生表示會在家中實踐回收，然而在學校實踐回收的數字僅有2成。公平貿易推廣組織「香港公平貿易聯盟」總幹事張一心指，中學生對可持續消費的認識有待改善，實踐上也不甚熱衷，建議政府可加強宣傳，以及投放更多資源予校方作推廣之用，並在社區內增加回收設施點。

香港公平貿易聯盟透過「賽馬會公平貿易學校獎勵計劃 2019-2022」於本年1月15日至2月14日進行一項中學生可持續消費習慣調查，訪問了628個中學生，是次調查發現中學生對可持續消費的認識及實踐有待改善。聯盟的總幹事張一心解釋，稱「可持續概念雖可包含節約和減少生活開支的作用，但單憑考慮產品價錢是不足以支持社會整體的可持續發展，故同時也必需考慮到產品在⽣產過程中是否環境友善、原材料會否破壞⽣態環境、有沒有過度包裝等問題，才能有效確保⾃⼰的消費⾏為不會在可持續性⽅⾯造成長遠的壞影響。」

調查亦發現，逾9成受訪的中學生能正確指出區內設有基本的回收設施，如三色回收箱、舊衣回收箱和電池回收箱等。然而，對「綠在區區」這個較多元化的回收服務的認知，結果有⽋理想，近7成中學生不知道社區內有這項服務，反映政府對「綠在區區」宣傳不足。張一心指，現時18區中仍有7區尚未設置固定的回收環保站，包括中西區、南區、北區、九龍城區、油尖旺區、荃灣區及黃大仙區。張一心建議，政府應能增加回收設施、加強流動回收服務，令回收更快捷省時，可⿎勵中學⽣實踐可持續消費⾏為。