海關食環6天巡172間大閘蟹零售店　未發現違法

又踏入食大閘蟹的季節，香港海關與食物環境衞生署自上周四(15日)展開聯合執法行動，於各區大閘蟹零售點進行巡查，以確保市面上出售的大閘蟹符合相關的法例規定及要求，保障消費者權益和食物安全。行動至今(20日)，兩個部門的人員已巡查172間大閘蟹零售店，暫時並未發現任何違法情況。有關聯合執法行動將會繼續進行。

海關和食環署食物安全中心及環境衞生部人員除了監察大閘蟹的售賣情況外，在巡查時亦會查核大閘蟹的來源證明文件及衞生證明書，確保該零售店舖出售的大閘蟹適合供人食用，以及符合《商品說明條例》、《食物安全條例》及《公眾衞生及市政條例》的規定。

除了在市面巡查，海關人員亦利用大數據系統進行分析，對售賣大閘蟹的網店進行核實，以確定有關網店是否符合《商品說明條例》的規定，加強保障消費者在網上購物的權益。海關指，十分重視保障消費者權益，如在市面發現任何涉嫌違反《商品說明條例》的活動，會立即採取相應的執法行動。海關提醒商戶不能將虛假商品說明應用於任何貨品或服務；或供應或要約供應已應用虛假商品說明的貨品或服務。如違反《商品說明條例》，一經定罪，最高可被判罰款50萬港元及監禁5年。