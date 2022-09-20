女警誕女後血崩去世　死因研訊專家證人指不應切子宮

懷孕女警患妊娠毒血症，2016年在伊利沙伯醫院接受催生誕女後大量出血，延至3天後不治。死因裁判法庭今天（20日）就事件繼續研訊，專家證人回應當時醫生選擇為死者切除子宮以止血的做法，指依照死者的情況，醫生不能合理化該手術。尤其是手術前的驗血報告已指死者不妥，醫生應預計死者身體每況愈下，「不得貿貿然做咁嘅手術」。所有證人作供完畢，明日各方將作結案陳詞。

本個案之死者葉素欣於2016年10月6日到醫院進行檢查，發現有血壓高及妊娠毒血症，懷孕37周4天的她便即日接受催生，唯分娩後出血不止，至同月9日離世，終年26歲。事後家屬質疑醫院疏忽，包括不安排醫生從旁協助分娩、血壓計一度無法測量血壓、醫生沒有發現胎盤殘留在產婦體內等等。

中大醫學院婦產科助理教授、婦產科專科醫生梁德楊作供，指如果醫生需要為病人止血，其實可做子宮結紮手術。梁形容該手術像綁大閘蟹一樣，紮緊子宮後就不會流血，而且對子宮造成的創傷較低，最多只留有針孔。梁又指，醫生在手術前，應該根據該份驗血報告，預計死者的狀況會愈來愈差。

案件編號：CCDI-602/2016