童樂居案引虐兒憂慮　警推措施保護證人及性暴力受害者

虐待兒童案件備受關注，獨立監察警方處理投訴委員會今日(20日)舉行公開會議，討論警方對於保護及支援易受傷害證人及性暴力受害人措施，警方指自「童樂居」事件後，今年推出兩項新措施，包括與律政司合作成立「易受傷害證人及保護兒童專責小組」，就嚴重虐兒個案加快調查及檢控，另成立警方「易受傷害證人支援隊」，向易受傷害證人進行錄影會面。

由東網率先揭發的「童樂居」案件震驚全港市民，警方指事件後推出2項新措施，其一是與律政司合作成立專責小組，就嚴重虐兒個案，加快相關案件的調查及檢控進度，檢控官會在案件調查初期，與警方一起整理證據，提供法律意見。警方指，最好的例子便是「童樂居」事件，專責小組要整理大量文件及翻查6萬小時的錄影片段，最終用5個月檢閱所有資料及起訴逾30人，形容「高效」。其二是警方於7月成立上述支援隊，為兼任職務，目前有170名警員加入，他們可同與易受傷害證人錄影會面，亦定期與相關非牟利機構及家長定期溝通，以減低誤會，減少投訴數字。

此外，投訴警察課向監警會匯報今年首8個月的投訴數字，其中須匯報投訴有763宗，較去年同期的935宗，下跌18.4%；表達不滿機制的投訴有337宗，較去年同期336宗，微跌1宗。首8個月的須匯報投訴中，疏忽職守佔54.9%(419宗)，行為不當或態度欠佳佔36.8%(281宗)，粗言穢語有1.8%(14宗)；至於較嚴重指控，以毆打佔最多，有38宗，佔整體5%。與去年同期相比，以上投訴均有下跌趨勢。至於反修例事件衍生的投訴數字，維持618宗，截至今年8月底，近92%投訴的調查結果已提交監警會並獲得通過。