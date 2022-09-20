6月職位空缺飆38%至逾6.2萬　教育業佔11.9%最渴才

政府統計處今日(20日)發表就業統計及職位空缺數字，今年6月與去年同期比較，統計調查所涵蓋的行業的私營機構總就業人數下跌1.3%，即減少34,100人；職位空缺數目則為62,500個，較去年同期增加38%，即17,060個空缺，其中教育業最缺人，佔整體空缺約11.9%。

統計處稱，就業統計數字方面，今年6月，所有涵蓋行業合共僱用2,673,200人，其中進出口貿易業的就業人數為382,500人，其次是專業及商用服務業(清潔及同類服務業除外)的297, 200人、零售業244,800人、金融及保險業233,400人和餐飲服務業的217,200人。與上年同期比較，各選定行業的就業人數的變動不一，就業人數減少的行業主要有住宿服務業，包括酒店、賓館、旅舍及其他提供短期住宿服務的機構單位，下跌9.8%，或減3,600人；製造業跌5.3%，或減4,300人；運輸、倉庫、郵政及速遞服務業則跌3.7%，或減6,200人。

職位空缺統計數字上，今年6月62,500個私營機構職位空缺當中，教育業佔最多達7,440個，佔整體約11.9%；其次是專業及商用服務業(清潔及同類服務業除外)有5,890個空缺，佔約9.4%；人類保健服務業佔5,860個，約9.3%；金融及保險業佔5,780個，約9.2%；零售業佔4,880個，約7.8%；而住宿護理及社會工作服務業佔4,810個，約7.6%。大部分選定行業的職位空缺數目較上年同期有所增加，主要見於人類保健服務業，增3,700個，升幅達172%、教育業增2,510個，升幅51%、餐飲服務業增1,470個，或升幅46%、零售業增1,430個，或升幅41%，和專業及商用服務業(清潔及同類服務業除外)增1,430個，或升幅32%。