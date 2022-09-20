男子涉電話滋擾法官被控藐視法庭　法官拒避席擇日聆訊

57歲廣告設計員陸志榮被指於去年5月至7月期間打逾萬次電話滋擾法官，除被刑事起訴「不斷打電話」罪外，亦另被控藐視法庭。高院今（20日）開庭處理藐視法庭案，被告沒有律師代表，再度要求押後1年，遭法官陳慶偉即時拒絕。被告在要求被拒後，斥責法官「夾硬嚟」，更直指法官自以為是，偏幫控方，未審已經有結果，又質疑法官為增加知名度，將案「攬上身」，故要求換法官，亦但遭法官拒絕。法官下令被告若打算抗辯，需於12月12日或之前提交陳詞，法庭再擇日聆訊。

被告表示，法援署稱本案屬傳票案，故不批准申請，他要自行處理本案。他又再次申請押後1年，讓他閱讀文件。他指出許多2019年的社運案，均事隔多年才審理，反問為何法庭急於處理本案。法官回應說，本案是刑事藐視法庭案，若合乎資格，法援會批准申請，要求他再諮詢法援署，並拒絕押後1年。

聆訊期間，被告要求法官給予他5至10分鐘發言，但法官只給予他2分鐘。被告聞言狀甚不滿，情緒變得激動，要求更換法官，表示法官在上次聆訊時，曾指出過往也受過電話滋擾，被告認為或多或少對他產生憎恨或反感，造成偏見和不公。說着說着，被告語帶哽咽，一臉委屈說從法官的言行舉止看來，法官是個自作聰明和自以為是的人，相信法官已向控方傾斜，受控方誤導，令他產生恐懼和焦慮，經常發噩夢，因此要求法官避席。不過其避席要求，亦被法官即時拒絕。

案件編號：HCMP 649/2022