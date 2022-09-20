65廈納強檢　涉屯門湖康警察宿舍及牛池灣荔景兩紀律部隊宿舍

再增65個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，當中涉及3個紀律部隊宿舍，包括牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍、葵涌荔景紀律部隊宿舍及屯門湖康警察宿舍。政府今日(20日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(21日至22日)期間進行病毒檢測。

截至今日傍晚6時，社區檢測中心於未來兩周尚餘約97%預約名額。政府明日將於荃灣梨木樹邨重開流動採樣站，位於樂富橫頭磡邨及青衣長宏邨的流動採樣站會延長服務日期至本周四。

污水驗出病毒的地點如下：

1.九龍灣麗晶花園12座

2.大圍美田邨美庭樓

3.將軍澳健明邨明日樓

4.長沙灣蘇屋邨牡丹樓

5.東涌東環2A及2B座

6.東涌東環1A及1B座

7.東涌東環1號住宅大樓

8.東涌東環2號住宅大樓

9.東涌東環3號住宅大樓

10.柴灣翠灣邨翠壽樓

11.將軍澳彩明苑彩桃閣

12.葵涌興芳路178號豐寓

13.葵涌榮芳路1至5號守運樓

涉及多宗病例的地點如下：

1.屯門兆畦苑兆強閣

2.沙田㘭背灣街23號旭禾苑

3.柴灣藍灣半島1座

4.沙田乙明邨明耀樓

5.秀茂坪秀茂坪邨秀景樓

6.牛池灣彩雲二邨豐澤樓

7.油塘油美苑澤美閣

8.屯門大興邨興輝樓

9.屯門恒福花園1座

10.天水圍天華邨華祐樓

11.鴨脷洲海怡半島海逸閣

12.屯門蝴蝶邨蝶意樓

13.慈雲山慈正邨正泰樓

14.粉嶺嘉福邨福樂樓

15.牛池灣豐盛街紀律部隊宿舍1座

16.天水圍天耀二邨耀豐樓

17.藍田碧雲道133號康瑞苑

18.長沙灣凱樂苑凱旭閣

19.青衣長宏邨宏意樓

20.柴灣興華一邨興翠樓

21.荃灣全．城滙7座

22.馬鞍山錦豐苑錦菱閣

23.天水圍嘉湖山莊景湖居3座

24.柴灣小西灣邨瑞泰樓

25.粉嶺華心邨華勉樓

26.長沙灣麗翠苑麗森閣

27.牛頭角淘大花園H座

28.將軍澳叠翠軒1座

29.秀茂坪秀茂坪邨秀義樓

30.荃灣梨木樹邨5座

31.天水圍慧景軒1座

32.天水圍天晴邨晴彩樓

33.東涌映灣園映濤軒7座

34.大埔寶雅苑興和閣

35.將軍澳厚德邨德安樓

36.上水彩蒲苑彩碧閣

37.沙田新田圍邨富圍樓

38.葵涌麗瑤邨富瑤樓

39.葵涌荔欣苑荔影閣

40.牛頭角彩盈邨盈樂樓

41.黃大仙天馬苑駿安閣

42.觀塘裕民中心3座

43.屯門新屯門中心8座

44.鑽石山龍蟠苑龍璧閣

45.葵涌荔景紀律部隊宿舍3座

46.粉嶺粉嶺中心F座

47.屯門屯門湖康警察宿舍2座

48.大圍新翠邨新月樓高座

49.馬鞍山翠擁華庭2座

50.石硤尾石硤尾邨美禧樓

51.將軍澳新都城2期1座

52.何文田常樂街3號冠熹苑