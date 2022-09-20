各政黨提施政報告建議　要求放寬入境檢疫限制及社交措施

施政報告下月公布，各政黨及議員都把握時間，在今日(20日)向政府提交施政報告建議。有議員促請政府交代，放寛入境檢疫限制至「0+7」的具體時間表及路線圖，要求政府放寬社交距離措施及限聚要求，又希望政府推動社會復原和政制發展。

有政黨促請政府，交代放寬至「0+7」的具體時間表及路線圖，又認為「0+7」只是中途站，在有條件下希望能與國際開放。該黨又希望能盡快與內地實施「逆向隔離 」，並爭取增加「健康驛站」名額，推動社會復常。此外，又建議政府考慮以土地及稅務優惠，招攬企業來港，並改善居住和教育配套，以吸納海外人才，例如容許他們的子女入讀本地私立或直資中小學。

議員楊永杰希望，政府能夠實施「0+7」對外通關，並在實施後放寬社交距離措施及限聚要求，包括取消食肆、酒吧、戲院等限聚令，同時檢視停課準則，讓學生能重回正常的校園生活；議員狄志遠則要求當局推動社會復原和政制發展，重新去討論如何落實普選立法會和行政長官。