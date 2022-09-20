灣仔區店舖貨物阻街　鼠患問題嚴重　區議員促加強執法

灣仔區人煙稠密，食肆及舊樓林立，衞生情況自然成隱患。多名灣仔區議員今日（20日）在大會上，關注區內貨物阻街及鼠患問題，批評有店舖負責人毫無法治意識，以為「霸咗咁耐（地方），突然唔比佢就對唔住咁」，更指執法行動要「長期鬥爭」。食物環境衞生署署長楊碧筠回應稱「一味係下遊清理唔係最有效方法，要喺源頭入手」，執法行動亦非「放煙花」般短暫，處理鼠患會從食住行三方面入手。

灣仔區議會主席黃宏泰表示，區內貨物等阻街情況嚴重，有部分店舖毫無法治意識，每次執法行動後，便將貨物移出店舖位置。黃批評店舖「惡都唔可以霸住條街嚟用」。至於會上亦有區議員關注鼠患問題，其中李碧儀指有老鼠經水管入屋，尤其是舊樓天井，亦有居民發現「第二朝枱面食物被老鼠咬過」，惟部分舊樓沒有法團，形成「無人做無錢做」的局面。她亦指出灣仔區每日有近50萬至70萬流動人口，當局亦需考慮人生編配。至於顧國慧則指區內有發泡膠箱堆積在道路上，容易比被老鼠躲藏。

食環署署長楊碧筠指知道灣仔區特別多食肆及酒吧，有頑固衞生問題，在鼠患問題上會從食住行三方面入手，加強巡查食肆及住宅和私人樓宇。她亦指「老鼠走嚟走去」，跟其他部門合作十分重要，至於夜間防治鼠患流動隊將來亦可於灣仔區落實。她強調署方策略為逐個擊破每個黑點，再按部就班工作，亦希望議員就衛生黑點提供建議。在貨物阻街方面，她強調會繼續大力打擊，亦會按情況處理私家巷問題，並不會因為不是公眾地方，就讓其情況惡化 。