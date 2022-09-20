指「賭底面」非太陽城業務　周焯華：我不賭錢唔識賭枱嘢

澳門太陽城集團董事周焯華(綽號「洗米華」)等多人，去年11月涉嫌在中國境內實施開設賭場犯罪行為，被澳門當局拘捕後，現被控不法經營賭博、詐騙及洗黑錢等共289項罪。案件今日(20日)下午在澳門初級法院續審，多架囚車在下午2時許陸續抵達。庭上，首被告周焯華強調「賭底面」(外圍賭法，客人於賭枱押注同時私下以槓桿式乘大若干倍與他人對賭)並非太陽城的公司業務，又回應對電腦投注的操作並不熟悉，「我不賭錢，賭枱嘢唔太識」。

庭上有辯方律師問及賭底面何時在澳門開始出現。周焯華稱，據他認知，賭底面在澳門回歸前已經存在，每日均會發生，相信澳門大部分貴賓廳均有賭底面業務，一般情況下是1間貴賓房內人數逾10人聚集，但賭額卻不大，而執法部門在巡查時遇見相關情況亦會上前詢問並驅趕，但由於賭底面是客人和疊碼間的口頭承諾，事後會否有真實現金交易亦存疑。他又提及，太陽城新冠肺炎疫情前，多年來分紅理想，強調賭底面並非公司業務，雖然會有員工陪同客人賭博並跟進要求，但無必要宣傳賭底面，亦無權批准。另外，多名辯方律師關注案中周焯華曾涉及經營電投和網投等業務，周焯華重申，從來沒有經營網投，而電投則在2003年獲當局批准後經營至2014年，及後轉移至菲律賓，澳門方從來沒有為在菲律賓的電投業務作宣傳，亦不會委派員工到內地。

至於案中第二被告、太陽城集團前市場策劃部總監司徒志豪及第三被告張一平，均被控涉及電話投注和網絡投注犯罪。其中司徒志豪在庭上多次強調，自己只是作為太陽城集團和友好公司環球E城UE集團的協調溝通人，他「不對客、不對錢」，並沒有權力和參與轉帳等工作，同時強調在2015年至2019年沒有參與過電投和網投工作。對於控方在庭上出示他和其他同事討論轉帳問題的截圖。司徒志豪解釋是同事協助賭客操作前的告知，並不是由他實際操作。而2019年公司召開記招表示不再開展直播代投，但他發現公司仍為環球E城提供技術支援，因此多次向上級口頭請辭。

第三被告張一平則稱，自己2020年3月起直屬司徒志豪，2人同屬訊息傳達人角色，僅曾幫UE集團整合業務資料，未曾參與電投網投業務。至於控方在庭上出示他與太陽城員工的對話截圖，指他曾提及周焯華不會放棄在菲律賓的電投業務工作等，張一平稱，相關對話為員工閒聊，純屬猜測公司發展策略。