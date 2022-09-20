施政報告下月出爐　團體促落實照顧者定義　增情緒經濟等援助

新一份《施政報告》下月出爐，有關注殘疾人士照顧者的團體在今年8至9月間，就來年施政報告期望意見進行問卷調查，發現受訪者對經濟支援、落實照顧者定義、喘息服務及情緒支援服務需求殷切。該團體期望盡快跟進優化照顧者津貼、清楚落實照顧者定義、加強經濟援助、增強緊急暫顧服務等。

團體關注殘疾人士照顧者平台於是次意見調查共收集到653份問卷，結果顯示首3項照顧者期望來年盡快實行的措施主要為向照顧者提供經濟支援，佔94.5%；其次是清楚落實照顧者定義，制定相關福利政策，佔54.1%；以及加強喘息服務，包括增加暫顧服務，佔42.4%。意見調查亦認為，情緒支援乃是照顧者服務重要一環，故建議加強照顧者情緒支援，包括51.1%受訪者表示，應為照顧者提供情緒支援小組。

該團體更引述1宗個案，稱現年66歲的吳先生約於4年前，確診患上不治之症，由初期仍有部分活動能力，到後期大部分時間要臥床，每次亦只能坐立約1小時左右。惟同時太太是小兒麻痹症患者，右手無力提高及視力有問題，由於近2年丈夫退化多了，難以獨力照顧，需額外聘用外傭一同照顧。在面對這種日復日的需要，每天需花上長達7至9小時處理，照顧者體力與精神亦十分透支。此外，吳先生一家開支，包括中醫、保健產品、交通費、生活膳食費、外傭薪金及針灸等，每月約2萬港元，惟吳因病患多年失去工作，吳太亦因需照顧丈夫而辭掉工作，故幾年內只靠積蓄為持生計。吳太慨嘆「若失去外傭之際，等於攬住吳生一齊死」，故望政府能盡早落實照顧者政策。