南華體育會建電競館　灣仔區會反對聲音大

電子競技成世界潮流，「打機」或有出頭天，不過似乎未必獲所有人接受。非牟利體育組織南華體育會就此擬在加山會所北面，興建一座樓高9層、地盤面積約5,300平方米，總樓面面積約22,840平方米，樓高約54米的電子競技體育館。惟項目今日(20日)在灣仔區議會討論時，普遍不獲區議員支持。有區議員憂慮對鄰近交通造成壓力，相關交通評估亦未獲運輸署通過，並建議會方應先組織電競隊後，始建設大型的電競中心，指會方「好難空口說白話說服。」

灣仔區議會副主席林偉文指，南華會並無電競隊，建議應先組織電競隊訓練，再去考慮建設訓練中心。他又指電競隊職業生涯好短，16歲至25歲為黃金時期。另外，他又關注附近人流及交通流量問題，指未來附近有法院及商業大廈落成，而交通並無改善，憂慮大球場有活動時，「附近會塞到爆哂」，他對規劃持保留態度。

至於區議員李碧儀則關注南華體育會未來發展藍圖，會否舉辦電競國際賽事等，李亦指香港體育場好缺乏，而南華體育會有足球經驗，「係咪應該做返本業」更加好，她亦對項目有保留。該區區議會主席黃宏泰則指要考慮電競未來發展潮流，因「唔知幾時會沒落」，建議整理市民意見等，再去城規會申請。

南華體育會代表黃亞鍔表示電競潛力相當大，傳統運動亦可結合電競項目，以開創新的體育項目。他亦曾指諮詢業界意見，若香港想在電競急速發展，需有訓練場地。他強調電競隊組成和電競中心興建可同步進行，因為電競中心興建需時，兩者沒有衝突。黃亦指設計並非十全十美，但願意聆聽意見，而非牟利機構亦需收支平衡，因此設立其他設施。

擬建電競中心將包括一座提供約2,500個座位的主場館、約800個座位的副場館、體育場地、休息室、訓練設施、媒體室、餐飲設施、體驗設施、停車場、屋宇裝備等。翻查紀錄，南華體育會早在今年3月底向城規會提交相關建築申請，並分別在今年7月及8月，向城規會提交經修訂的補充資料。有關規劃申請擬於下月28日經城規會審批。