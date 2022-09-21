港大料全球有2萬兆螞蟻　生物變化所知不多

地球上所有螞蟻的重量已超越了所有野生鳥類和哺乳動物的總和。

香港大學生物科學學院昆蟲生物多樣性與生物地理學會實驗室的團隊展開全球螞蟻的普查，估計有至少2萬兆螞蟻主導全球的生態系統。就生物的重量而言，地球上所有螞蟻的重量已超越了所有野生鳥類和哺乳動物的總和，或者說是約為人類生物量的20%。研究亦指出，目前對全球生物多樣性模式的實際理解仍然相差甚遠，世界瞬息萬變，而科學家對於這些地區的生物多樣性的變化所知不多，情況令人憂慮，建議社會和政府均需投放更多的資源和努力以填補這些空白。

「數螞蟻」殊不簡單。論文的第一作者、前港大生物科學學院博士後研究員Patrick SCHULTHEISS 博士稱：「數十年來，研究螞蟻的人員一直努力考察全球螞蟻群落，然後將收集得來、數以千計的螞蟻樣本逐一識別，並將結果發表在不同的學術期刊上。我們因此能夠從接近500個來自各國、以不同語言撰寫的研究中彙編數據，並通過這種方式量化全球各地螞蟻的密度，同時估算出地球上螞蟻的總數。」

該研究亦發現，螞蟻在全球陸地表面分佈不均，讓牠們對生態環境本來可發揮的作用如分解、害蟲控制等造成潛在影響。研究的負責人管納德（Benoit GUÉNARD） 博士總結，認為全球公民只要能採用正確的方法，在不同時期和不同地方都可以參與其中，為生物多樣性的變化提供更深刻的理解。