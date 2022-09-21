港航運業倒退　業界：短期租約成致命傷

香港曾是世界第一港口，不過如今「港口一哥」地位已被上海取代，更被後起之秀的深圳拋離。儘管特區政府仍視航運物流為「四大支柱產業之一」，但事實上香港航運業有如日落西山。有業界人士認為，香港航運業倒退，除受疫情影響外，與政府「口號式」處理問題，沒有長遠政策扶持業界，而短期租約制度削弱業界競爭力有關。更有議員批評政府任由業界自生自滅。

現時政府普遍以短期租約形式，向航運業界提供貨倉儲存用地，有關租約最多為期7年，在租約期滿後將以價高者得的形式重新投標。業界人士批評短期租約制度，令行業的不確定性很大，萬一不能重新續標等同結業。

落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉批評，有關制度對行業長遠發展有影響，形容是「致命傷」。他以新加坡為例，指當地在提供有關租約年期為30年，比香港的7年長得多，這令業界能放心作長遠投資。而且由於重新投標以價高者得進行，拖高業界經營成本，業界無奈下「必須轉嫁成本予客戶」，變相削弱香港競爭力，等同將生意讓給新加坡和鹽田等港口。

蔣認為，即使政府將運輸及房屋局分拆成房屋局與運輸及物流局，但卻沒有專責部門處理航運業界事宜，反映政府對業界支援不足，「停留在口號式，無全面計劃支援」，沒有完善的配套。他又以車位為例，指現時用作運輸的車輛數目與車位數目，為100比66，即100架車只有66個車位，這令業界經常要違例泊車。

航運交通界議員易志明認為，短期租約令業界不能以長時間去分薄經營成本，增加經營困難，又指政府對行業欠缺長遠規劃，運房局改組是「換湯不換藥」，建議政府成立專責部門處理長遠規劃；議員李鎮強直言，政府對業界「愛理不理，口講扶持淨係講」，任由他們「自生自滅」沒有完整規劃，指內地及新加坡都有提供大量補貼協助業界，反觀香港就沒有。